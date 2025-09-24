Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умерла актриса Клаудия Кардинале

В возрасте 87 лет умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на ее агента Лорана Саври.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Клаудия Кардинале была известна как муза режиссеров Лукино Висконти и Федерико Феллини. Она сыграла в фильмах «Восемь с половиной», «Однажды на Диком Западе» и «Мать».

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале. За свою карьеру она получила три «Серебряные ленты», премию «Золотой лев», «Золотой медведь» и российскую премию «Золотой орел» (за заслуги в мировом кинематографе).

