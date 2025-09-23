Шесть мирных жителей ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, прилет пришелся на коммерческий объект.

Четырех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног, а также баротравмой бригады скорой помощи отправили в городскую больницу №2 в Белгороде. Ещё один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную клиническую больницу.

В поселке Красная Яруга без света остался весь район, добавил губернатор. Аварийные службы приступят к ремонту после согласования с Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки 19 БПЛА над регионами России в период с 19:00 по 23:00 мск, в том числе и над Белгородской областью.