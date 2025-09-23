Главные новости Черноземья за 23 сентября: Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

Еще один выборный скандал в Воронеже вспыхнул уже после выборов — зато громыхнуло на всю страну. Потерявший ногу участник СВО Владимир Евсюков отказался от мандата депутата облдумы и уступил место следующему в списке «Единой России» — замглавврача больницы «РЖД-Медицина» и по совместительству внуку бывшего губернатора Ивана Шабанова Владиславу Новомлинскому.

Казалось бы, ничего нового, типичный политтехнологический ход, обычная практика. Все уже привыкли к тому, что свои места уступают деятели культуры и молодые ученые. Однако в данном случае авторы схемы явно не рассчитали медийный эффект — использовали героя и патриотические чувства людей. Сам Владимир Евсюков объяснил свое решение так: «Городская дума предусматривала возможность для меня остаться военнослужащим. И я рассчитывал на победу именно на городских выборах. По итогам голосования мне нужно было сделать выбор — либо остаться на военной службе, либо быть областным депутатом. Продолжается СВО, и я принял решение отказаться от мандата».

В Тамбове получилось красивее — участника СВО Алексея Кондратьева губернатор Евгений Первышов назначил сенатором. Впрочем, господин Кондратьев уже успел побывать сенатором и от Тамбовской, и от Курской областей, а до этого — председателем гордумы и мэром Тамбова.

Сам Евгений Первышов сегодня официально вступил в должность: его торжественно инаугуировали в большом здании облправительства. Сегодня же он назначил правительство — без всяких сюрпризов: все участники команды потеряли приставку «врио», но сохранили свои посты.

Алексей Бибичев остался заведовать внутренней и молодежной политикой, Евгений Зименко — топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ, экологией и строительством. Наталия Макаревич — промышленностью и трудовой политикой. Владислав Ставицкий — градостроительством, транспортом и дорожным хозяйством. Николай Федосеенков — экономическим блоком, имущественными отношениями и туризмом. Здравоохранение, образование и соцзащита остались у Галины Шеманаевой.

Тем временем новости из Белгорода с каждым днем страшнее. Утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что к городу летят четыре украинских самолета с беспилотниками, принял решение закрыть торговые центры, попросил жителей быть осторожнее и оставить детей дома.

Всех уберечь не удалось. После атаки БПЛА горожанин умер до приезда скорой помощи, четыре человека были ранены дроном, который взорвался рядом с их многоэтажкой. Всего же сообщалось о 12 пострадавших.

А в одной из липецких колоний созрела внутренняя угроза: УМВД завершило расследование в отношении 42-летнего «вора в законе», уроженца одной из бывших братских республик. Осужденный за разбой, он создал экстремистскую ячейку из 11 заключенных, восемь из которых получили статус «смотрящих».

Коснулись Черноземья и резонансные расследования федерального значения. Так, Генпрокуратура направила в Останкинский суд Москвы иск к председателю Совета судей Виктору Момотову, который вместе с видным «краснодарским представителем криминалитета» (так сказано в иске) Андреем Марченко создал сеть бизнес-отелей Marton, среди которых есть и уже арестованный приставами воронежский — на улице 20 лет ВЛКСМ.

Новый поворот получило и дело признанных экстремистами за финансирование украинских карательных нацбатальонов отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых, владельцев холдинга КДВ, которому принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино» и 57 компаний, в том числе сельхозпредприятия в Орловской и Тамбовской областях, а также кондитерская фабрика «КДВ-Воронеж». Суд привлек к делу еще одну владелицу акций холдинга — супругу Дениса Штенгелова Марию Коржилову.

