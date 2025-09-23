Один человек погиб из-за атаки БПЛА в Белгороде

В Белгороде из-за удара беспилотника по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Еще один мирный житель получил осколочные ранения, он находится в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи доставляет пациента в областную клиническую больницу.

Сегодня утром при атаках БПЛА на Белгород уже пострадали четыре человека. Трое из них были ранены из-за детонации дрона у многоквартирного дома.

Алина Морозова