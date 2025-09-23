Воронежский участник СВО отказался от мандата в облдуме в пользу службы

Участник СВО Владимир Евсюков, победивший на выборах в воронежскую облдуму по партийным спискам, отказался от мандата, решив продолжить службу в зоне боевых действий. Мандат перешел следующему кандидату из партийного списка — заместителю главврача больницы «РЖД-Медицина» Владиславу Новомлинскому. Это следует из опубликованного решения избиркома.

Владимир Евсюков был избран в составе списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией» по железнодорожной территориальной группе № 2.

«Городская дума предусматривала возможность для меня остаться военнослужащим. И я рассчитывал на победу именно на городских выборах. По итогам голосования мне нужно было сделать выбор — либо остаться на военной службе, либо быть областным депутатом. Продолжается СВО, и я принял решение отказаться от мандата»,— пояснил Владимир Евсюков.

Ульяна Ларионова