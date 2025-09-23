В Белгороде из-за атак ВСУ временно закрыли торговые центры

В связи со сложной оперативной обстановкой торговые центры «Мега Гринн» и «РИО» в Белгороде прекратили работу до конца дня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков и добавил, что ВСУ направили на облцентр и его пригород четыре самолета с БПЛА. Он призвал жителей региона принять меры предосторожности. В частности, глава региона также рекомендовал родителям не отводить детей в детсады и школы.

«Видим, что противник уже поднял в воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома»,— сказал господин Гладков и добавил, что школы и детсады работают в обычном режиме.

Тем не менее детсады и школы продолжают работать в обычном режиме и готовы принять детей, если родственники не

По словам губернатора, со вчерашнего дня удалось стабилизировать обстановку в Краснояружском и Ракитянском районах, но при этом усложнилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Всего в понедельник, 22 сентября, над этими муниципальными образованиями система ПВО уничтожила 76 БПЛА, пострадали 16 мирных жителей. По данным Минобороны, с полуночи до 7:00 23 сентября над Россией было ликвидировано 69 беспилотников — атаки пришлись на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Московскую области и Крым.

Вчера над зданием белгородского правительства сбили очередной дрон. Еще один БПЛА взорвался у здания городской администрации — в результате пострадали два человека. Белгородские суды после атаки беспилотников перенесли заседания, назначенные на 22 сентября.

Кабира Гасанова