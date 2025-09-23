Губернатор Тамбовской области утвердил состав своего правительства

Сегодня губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о назначении своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вся команда, работавшая до этого, сохранила свои посты, получив полноценный статус без приставки «врио».

Распределение обязанностей заместителей осталось прежним. Алексей Бибичев курирует вопросы внутренней и молодежной политики, а также часть полномочий министерства юстиции. Евгений Зименко будет отвечать за топливно-энергетический комплекс, ЖКХ, экологию и строительный контроль. Наталия Макаревич — за промышленность и трудовую политику. Владислав Ставицкий продолжит руководить градостроительством, транспортом и дорожным хозяйством. Николай Федосеенков будет курировать экономический блок, имущественные отношения и туризм. Социальный блок — здравоохранение, образование и соцзащиту — остается под руководством Галины Шеманаевой.

Алена Сытова сохранила пост вице-губернатора — министра сельского хозяйства. Валерий Карасев утвержден руководителем аппарата правительства.

На время согласования с федеральным центром статус врио замгубернатора остался за Любовью Третьяковой, которая также возглавляет министерство финансов.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что Евгений Первышов вступил в должность губернатора Тамбовской области.

Ульяна Ларионова