Первышов официально стал губернатором Тамбовской области

Евгений Первышов вступил в должность губернатора Тамбовской области. Церемония инаугурации прошла во вторник, 23 сентября, в большом зале облправительства. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба избирком Тамбовской области Фото: пресс-служба избирком Тамбовской области

Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров огласил официальные результаты выборов, поздравил господина Первышова с избранием и пожелал эффективной работы на благо региона.

Евгений Первышов был назначен врио главы Тамбовской области по указу президента Владимира Путина в ноябре 2024 года. Он сменил в должности Максима Егорова, который досрочно ушел в отставку. В выборах приняли участие более 420 тыс. жителей. Из них свыше 300 тыс., или 73,84%, сделали выбор в пользу Евгения Первышова.

О том, как действующие губернаторы Курской и Тамбовской областей выиграли выборы без заметной конкуренции — в материале «Ъ-Черноземье» «Новые песни о главах».

Ульяна Ларионова