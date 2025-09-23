Иностранец ответит в суде за организацию экстремистской ячейки в липецкой тюрьме

Следственное управление УМВД по Липецкой области завершило расследование дела против 42-летнего уроженца ближнего зарубежья. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), организации экстремистской ячейки в исправительном учреждении (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до двух лет лишения свободы) и сборе средств для экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Имя фигуранта не раскрывается.

Следователи установили, что в октябре 2020 года, будучи осужденным за разбой, фигурант вовлек в запрещенное движение 11 заключенных в возрасте от 22 до 46 лет, отбывающих наказание в колонии Липецкой области. Восемь из них стали «смотрящими» и отвечали за пропаганду и распределение материальных ценностей.

В ходе расследования было проведено 58 обысков в Московской области, Москве и Липецке, а также в местах лишения свободы. Изъято более 200 предметов, подтверждающих причастность обвиняемого к преступлениям. В июне 2023 года деятельность фигуранта и его подельников была пресечена. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, дело направлено в суд.

Егор Якимов