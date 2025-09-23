У судьи ВС Виктора Момотова требуют изъять объекты недвижимости в Воронеже

Генпрокуратура России подала 23 сентября в Останкинский суд Москвы инициированный главой надзорного ведомства Игорем Красновым антикоррупционный иск к председателю Совета судей РФ Виктору Момотову. По данным «Ъ», ведомство считает, что ответчик, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, участвовал в гостиничном бизнесе в ряде регионов, в том числе в Воронежской области.

В иске отмечается, что ответчик объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске назван «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом.

Господами Момотовым и Марченко создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая 40 комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Их общая стоимость превышает 9 млрд руб. Прокуратура просит обратить в доход государства недвижимость ответчиков — порядка 100 земельных участков и нежилых зданий.

По собственным данным, Marton является крупнейшей сетью отелей Краснодара. Они действуют в восьми городах, среди которых Черноземье представляет только Воронеж. В облцентре расположены два отеля — Marton Business на улице 20 лет ВЛКСМ и Marton City на улице 45-й Стрелковой Дивизии.

В конце 2024 года сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области арестовали отель на улице 20 лет ВЛКСМ. Такая мера была принята из-за того, что владелец не уплатил налоги на сумму около 270 млн руб.

