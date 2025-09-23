Семь мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ на Белгород и Белгородский район

В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгороду и Белгородскому району пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МКД в Белгороде, у которого взорвался БПЛА, ранив трех человек

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова МКД в Белгороде, у которого взорвался БПЛА, ранив трех человек

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Четыре человека были ранены в Белгороде — трое из них пострадали при детонации дрона у многоквартирного дома (МКД). Троих граждан доставляют в горбольницу №2, еще один отказался от госпитализации.

В селе Стрелецкое Белгородского района из-за взрыва БПЛА возле коммерческого объекта пострадали две мирные жительницы и 13-летняя девочка. Ребенка везут в детскую областную больницу, взрослых — в городскую больницу №2. Оба медучреждения находятся в Белгороде.

В облцентре выбиты окна в шести квартирах трех МКД, еще в одном доме повреждена кровля. Посечены осколками шесть машин. Горела кровля одного из объектов. В Стрелецком получили разрушения два коммерческих объекта и три легковых автомобиля.

Сегодня утром из-за массированных атак ВСУ в Белгороде приостановили работу двух торговых центров. Также губернатор призвал жителей оставить детей дома, но заверил, что школы и детсады будут работать в обычном режиме.

Алина Морозова