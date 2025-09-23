Супругу Штенгелова привлекли по делу об изъятии имущества КДВ с активами в Черноземье

Суд привлек супругу Дениса Штенгелова Марию Коржилову в рамках иска об обращении в доход РФ активов холдинга КДВ. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Марию Коржилову привлекли по ходатайству представителей Генпрокуратуры, так как она также владеет акциями. Ранее сообщалось, что на имущество Штенгеловых на сумму 500 млрд рублей наложен обеспечительный арест.

Под обеспечительный арест подпадают акции и доли АО «Кондитерус Ком» (владеет брендами «Кириешки» и «Яшкино») и еще 57 компаний, входящих в группу КДВ, в том числе активы в Черноземье.

В конце августа стало известно, что Генпрокуратура направила в Тверской районный суд Москвы иск о признании экстремистами владельцев холдинга отца и сына — Николая и Дениса Штенгеловых. Их активы, которые используются для финансирования ВСУ, ведомство потребовало обратить в доход государства.

Как следует из иска, граждане Украины Штенгеловы покинули Россию больше десяти лет назад, но продолжают владеть бизнесом. При этом Штенгелов-старший финансировал нацбатальоны ВСУ, проводившие карательные операции в Донбассе, и создал батальон территориальной обороны «Киевская Русь» — кадровую базу «Азова», «Айдара», «Днепр-1» (признаны террористическими формированиями и запрещены в РФ) и других военизированных структур.

Ульяна Ларионова