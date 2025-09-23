Алексей Кондратьев стал сенатором от Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов наделил Алексея Кондратьева полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Постановление было подписано 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ О возможном возвращении Алексея Кондратьева в Тамбовскую область стало известно еще в июле

Алексей Кондратьев — ветеран специальной военной операции. С 2010 по 2015 год работал председателем тамбовской гордумы и главой Тамбова. Позже стал сенатором Совфеда от правительства Тамбовской области, а с 2024 года — сенатором от исполнительной власти Курской области. Накануне избранный глава Курской области Александр Хинштейн наделил этими полномочиями олимпийскую чемпионку Евгению Ламонову.

Подробнее о возвращении господина Кондратьева в Тамбовскую область — в материале «Ъ-Черноземье» «Сенатор хочет в Тамбов».

Ульяна Ларионова