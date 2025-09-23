Алексей Кондратьев стал сенатором от Тамбовской области
Сенатор Кондратьев сменил прописку на тамбовскую
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов наделил Алексея Кондратьева полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Постановление было подписано 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.
О возможном возвращении Алексея Кондратьева в Тамбовскую область стало известно еще в июле
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Алексей Кондратьев — ветеран специальной военной операции. С 2010 по 2015 год работал председателем тамбовской гордумы и главой Тамбова. Позже стал сенатором Совфеда от правительства Тамбовской области, а с 2024 года — сенатором от исполнительной власти Курской области. Накануне избранный глава Курской области Александр Хинштейн наделил этими полномочиями олимпийскую чемпионку Евгению Ламонову.
Подробнее о возвращении господина Кондратьева в Тамбовскую область — в материале «Ъ-Черноземье» «Сенатор хочет в Тамбов».