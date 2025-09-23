Сирены на Кубани прозвучат 1 октября

1 октября в Краснодарском крае запланирована комплексная проверка готовности систем оповещения населения в рамках Всероссийских учений. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Сирены включат в 10:30 мск и 10:40 мск. По телевидению и радио также прозвучат учебные сообщения.

Звук сирены является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает «Внимание всем!». Во время проверки жителей просят сохранять спокойствие и оставаться дома или на рабочих местах, необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение.

ЕДДС отмечает, что 1 октября будут проводиться учения, угрозы населению нет. Жителям рекомендуют предупредить детей, пенсионеров и людей с повышенной тревожностью, чтобы они не испугались.

Если звук сирены прозвучит в другое время, не по расписанию, нужно позвонить на номер 112. В некоторых районах сирены будут слышны слабо или с задержкой — это является частью проверки.

Алина Зорина