Главные новости за 22 сентября. Ростов-на-Дону и область

Тверской суд Москвы передал в доход государства активы АО «Ростовводоканала». По информации ТАСС, речь идет о свыше 116 млн акций, фактическим владельцем которых является осужденный за мошенничество бывший заместитель министра энергетики РФ и президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.

Алла Кушнарева назначена исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии Ростовской области. Соответствующий указ подписал губернатор с 20 сентября.

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» по подозрению во взяточничестве.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь упразднил должность заместителя губернатора, совмещенную с постом руководителя минсельхоза.

Умерла Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь писателя Михаила Александровича Шолохова.

Глава региона Юрий Слюсарь подписал указ о наделении Андрея Яцкина полномочиями сенатора России – представителя от правительства Ростовской области.