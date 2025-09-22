Губернатор Ростовской области продлил полномочия сенатора Андрея Яцкина

Глава региона Юрий Слюсарь подписал указ о наделении Андрея Яцкина полномочиями сенатора России – представителя от правительства Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Дона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

«В верхней палате Федерального Собрания страны Андрей Яцкин будет представлять региональное правительство в течение всего срока полномочий губернатора донского региона»,— говорится в сообщении ведомства.

Ростовскую область в Совете Федерации Андрей Яцкин представляет с 21 сентября 2020 года. В верхней палате ФС РФ господин Яцкин занимает пост первого заместителя председателя СФ.

Наталья Белоштейн