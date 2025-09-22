На Дону задержан замдиректора УВО Минтранса РФ по подозрению во взяточничестве

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным собственного источника в правоохранительных органах «Ъ-Ростов», речь идет о Михаиле Клусове. Чиновник был задержан в Ростове в своем кабинете по ул. Вавилова, 62 «В» в ходе оперативного эксперимента.

«Чиновник получал взятки от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северо-Кавказского региона за повышение выплат, подлежащих начислению в качестве премий, а также за общее покровительство по службе и решение возникающих проблем, связанных со служебной деятельностью»,— говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 и ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», в отношении одного из взяткодателей — по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

«Размер взяток с сотрудников варьировался от 50 до почти 500 тыс. руб. с человека»,— добавил источник.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн