К исполнению обязанностей министра экологии Дона приступила Алла Кушнарева

Алла Кушнарева назначена исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии Ростовской области. Соответствующий указ подписал губернатор с 20 сентября, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе министерства.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», экс-министра Михаила Фишкина глава региона Юрий Слюсарь освободил от должности в день своей инаугурации, 19 сентября.

В пресс-службе министерства правительства Ростовской области заявили, что не располагают информацией о том, является ли госпожа Кушнарева родственницей экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, являющегося фигурантом дела о коррупции.

Константин Соловьев