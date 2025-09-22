Умерла Мария Шолохова, младшая дочь писателя Михаила Шолохова

Умерла Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь писателя Михаила Александровича Шолохова. Об этом сообщили в музее-заповеднике «Тихий Дон» имени донского писателя.

Фото: сайт государственного музея-заповедника им. М.А. Шолохова

Прощание с Марией Михайловной состоится на «Усадьбе М.А. Шолохова» завтра, 23 сентября, с 11:00 до 12:00.

В семье Михаила Шолохова и его жены Марии Громославской было четверо детей: Светлана, Александр, Михаил и Мария. Младшая дочь Мария Шолохова получила высшее филологическое образование, работала в издательстве «Современник» и редактировала последнее прижизненное издание собрания сочинений отца.

Константин Соловьев