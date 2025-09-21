Главные новости за неделю 15 – 21 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Ленинградской области победил Александр Дрозденко. Действующий глава региона набрал 84,21% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК. Второе место у кандидата от ЛДПР Андрея Лебедева, он набрал 6,69% голосов.

Власти Санкт-Петербурга утвердили проект планировки и межевания территории для размещения транспортной развязки строящейся Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с улицами Коммуны и Коллонтай в Невском районе города. Первую очередь новой развязки — путепровод над железной дорогой от пересечения улиц Коллонтай и Кржижановского до улицы Коммуны — планируется завершить к 2028 году.

На проведение выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2026 году потратят 2,2 млрд рублей, следует из проекта бюджета города на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. На прошлые выборы, которые прошли в 2021 году, было потрачено 451 млн рублей.

Пивоваренная компания «Балтика» (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) намерена запустить производство стеклянной тары в Ростовской области. Для этого зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Донстеклотех».

Сотрудники ФСБ в результате спецоперации задержали в Петербурге подозреваемых в подготовке подрыва автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. В числе фигурантов трое граждан РФ 1993, 1994 и 2006 годов рождения, сообщили в ЦОС ФСБ.

Самолет отправился из Санкт-Петербурга в Краснодар впервые с февраля 2022 года, когда был закрыт аэропорт Южной столицы. Согласно онлайн-табло Пулково, рейс SU 2954 компании «Аэрофлот» вылетел 19 сентября в 7:49.

Перезапуск бывших автомобильных заводов Toyota и General Motors в Санкт-Петербурге запланирован на 2026 год. По словам чиновника, сейчас собственники производственных площадок ведут переговоры с партнерами из дружественных стран.

Около Киноконцертного зала в Приозерске торжественно открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову. Согласно сюжету фильма «Брат», город на берегу Ладожского озера является родным для Данилы Багрова.

Экс-командующий Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Он возглавил ЛенВО и группировку войск «Север» в 2024 году, уже в августе 2025 года его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Театрального режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище Москвы, вопреки желанию быть упокоенным в Петербурге. Урну с прахом культурного деятеля захоронили спустя более чем 40 дней после его смерти. Попрощаться с мастером пришли около 200 человек.

«Зенит» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу добыл на выезде непростую победу над «Краснодаром» со счетом 2:0. На 60-й минуте отличился Максим Глушенков, который с острого угла пробил точно в «домик» голкиперу южан Станиславу Агкацеву. Под самый занавес основного времени все тот же Глушенков сделал отличный навес в штрафную, который замкнул Луис Энрике.