Выборы в ЗакС Петербурга в 2026 году обойдутся в 4 раза дороже прошлых

На проведение выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2026 году потратят 2,2 млрд рублей, следует из проекта бюджета города на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. На прошлые выборы, которые прошли в 2021 году, было потрачено 451 млн рублей.

Из городского бюджета 2,2 млрд рублей направят городской избирательной комиссии. Деньги пойдут на проведение всей избирательной кампании, уточнил вице-губернатор Алексей Корабельников, их распределит позже сама комиссия. Также ГИК получит деньги на эти цели из федерального бюджета.

Во время прошлой парламентской кампании в 2021 году избирком получил 451 млн рублей, что более чем в четыре раза меньше суммы, заявленной в бюджете на 2026 год.

Полина Пучкова