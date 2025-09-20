Родина не забудет: памятник актеру Сергею Бодрову открыли в Приозерске

Около Киноконцертного зала в Приозерске торжественно открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову. Согласно сюжету фильма «Брат», город на берегу Ладожского озера является родным для Данилы Багрова.

Рядом с памятником расположены стенды с историей создания культовой картины и других работ режиссера. Открытие памятника было приурочено к годовщине трагической гибели Бодрова.

Ровно 23 года назад режиссер вместе со своей съемочной группой пропал во время схода ледника Колка в Северной Осетии. Поисковые работы продолжались до 2024 года, трагедия унесла жизни минимум 125 человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ораниенбаумском саду в Санкт-Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника актеру и художественному руководителю Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Кириллу Лаврову.

Андрей Маркелов