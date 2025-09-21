Экс-командующий ЛенВО Александр Лапин уволен из армии
Экс-командующий Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, пишет РБК со ссылкой на собственный источник.
Александр Лапин
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В 2022 году Александр Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой войск «Центр» в зоне СВО. Позднее он перешел на должность первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, а в 2024 году возглавил ЛенВО и группировку войск «Север». В августе 2025 года его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.
По данным издания «Татар-информ», Александр Лапин вскоре может стать помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.