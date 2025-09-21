Режиссера Бутусова похоронили в Москве вопреки мечтам упокоиться в Петербурге

Театрального режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище Москвы, сообщает ТАСС. Урну с прахом культурного деятеля захоронили спустя более чем 40 дней после его смерти. Попрощаться с мастером пришли около 200 человек, в том числе народный артист России Константин Райкин и художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Райкина, уход Юрия Николаевича — непостижимое событие, его физическое отсутствие мы сможем постичь лишь постепенно. Коллега покойного отметил, что Бутусова отличала глубочайшая божественная порядочность, ранимость, бескожность, которую он зарождал во всех, кто имел с ним дело.

Отметим, что перед похоронами прошла еще одна стихийная церемония прощания с режиссером. Под музыкальное сопровождение близкие, коллеги и ученики мастера подходили к портрету, установленному над могилой мастера, делились теплыми словами и воспоминаниями.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что изначально уроженца Гатчины Юрия Бутусова должны были похоронить в Петербурге, однако место не удалось согласовать с властями города. Театральный режиссер скончался вечером 9 августа в возрасте 63 лет. Он утонул в Черном море во время отдыха в Болгарии.

Андрей Маркелов