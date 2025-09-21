Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в тяжелейшем матче на выезде

«Зенит» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу добыл на выезде непростую победу над «Краснодаром» со счетом 2:0. В начале первого тайма хозяева были активны и создали несколько отличных моментов, однако сине-бело-голубых выручил голкипер Денис Адамов.

Примерно к 30-й минуте подопечные Сергея Семака справились с давлением и отодвинули игру от своих ворот, однако конкретики и точных передач в штрафную не хватало.

После перерыва «Краснодар» создал два опасных момента, однако петербуржцы сумели ответить забитым мячом. На 60-й минуте тонкую передачу Луиса Энрике в штрафную подхватил Максим Глушенков, который с острого угла пробил прямо в «домик» Станиславу Агкацеву.

Следующего забитого мяча пришлось ждать до 88-й минуты. И вновь не обошлось без Глушенкова, который пролез с мячом до лицевой, выдержал театральную паузу и мягко навесил на голову Луису Энрике, которому осталось не промахнуться.

В этой игре, которая была предельно жесткой и богатой на фолы, стоит также отметить игру опорного полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса, который буквально «съел» креативный центр полузащиты «Краснодара».

Таким образом «Зенит» одержал важнейшую победу и сократил отставание от «быков», которые на данный момент занимают первое место в турнирной таблице, до трех баллов. Следующую игру РПЛ сине-бело-голубые проведут 27 сентября против «Оренбурга».

Андрей Маркелов