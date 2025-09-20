Шторм до 4 баллов ожидается в Сочи и Сириусе

Метеорологи предупредили о штормовом волнении моря до 4 баллов и усилении ветра до 18 м/с в Сочи и федеральной территории Сириус с вечера 20 до утра 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Высота волн может достичь 1,3-1,8 м, зыбь ожидается с юго-западного направления. Северо-западный ветер усилится местами до 15-18 м в секунду. Сегодня волнение составляет 0,8-1,2 м.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Контроль над ситуацией осуществляет городской оперативный штаб.

Работа пляжей будет зависеть от фактических погодных условий. Жителям рекомендовано не отдыхать у водоемов, не парковать транспорт под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, а также соблюдать все меры безопасности.

