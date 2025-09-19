В Новороссийске возобновил работу экопункт по приему вторсырья

В Новороссийске вновь начал работать пункт приема вторичных материалов у входа в Пионерскую рощу. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

По данным оператора, в экопункте принимают картон, бумагу, ПЭТ-бутылки и флаконы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Стоимость вторсырья варьируется от 1,5 до 8 руб. за кг, при этом наиболее востребованной позицией остаются ПЭТ-бутылки, за которые выплачивают до 8 руб. за кг. Прием осуществляется без предварительной очистки, но с условием отсутствия сильных загрязнений.

Как пояснили в экопункте, в перспективе планируется расширение списка принимаемых фракций — вопрос добавления стекла и алюминиевых банок находится в стадии проработки.

Анна Гречко