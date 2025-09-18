Главные новости за 18 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области зарегистрированы четыре вида респираторных инфекций. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные патогены: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус. Заболеваемость пока не достигла эпидемических порогов. Рост числа случаев ОРВИ связывают с сезонным снижением температуры.

Донские депутаты предложили изменить систему расчета оплаты потерь энергии на общем имуществе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). С соответствующим предложением парламентарии обратятся к федеральным властям, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

В Ростове-на-Дону частный перевозчик приобрел десять автобусов «Нефаз» 2025 г.в., которые 19 сентября выйдут на городские маршруты. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Машины оснащены современным оборудованием: кондиционерами, встроенными камерами видеонаблюдения.

Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» (Ростовская область) прекратил полномочия генерального директора Алексея Удаева. Об этом компания сообщает на портале раскрытия корпоративной информации. В первом полугодии 2025 года ПАО «Миллеровосельмаш» получило чистый убыток по РСБУ в размере почти 26,9 млн руб., что на 28,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Батайске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). фигурантом стал начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК №15 по фамилии Азизов. По данным следствия, 12 сентября обвиняемый незаконно пронес на режимную территорию учреждения наркотики. За доставку запрещенных веществ фигурант намеревался получить от заключенных вознаграждение в 50 тыс. руб.

В центре Ростова-на-Дону отключат воду с 21:00 до 08:00 18 и 19 сентября. Об этом сообщает «Ростовводоканал». Отключение воды затронет территорию в границах улицы Нансена — проспекта Нагибина — улицы Текучева — улицы Маркова — улицы Локомотивная.