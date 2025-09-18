Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ПАО «Миллеровосельмаш» ждет новая смена руководства

Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» (Ростовская область) прекратил полномочия генерального директора Алексея Удаева. Об этом компания сообщает на портале раскрытия корпоративной информации.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Последним рабочим днем господина Удаева станет 22 сентября. Исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Алексей Лысаков.

Гендиректором машиностроительного завода ПАО «Миллеровосельмаш» Алексей Удаев стал в ноябре 2024 года. До этого в течение нескольких лет он занимал пост исполнительного директора машиностроительного завода, а в 2023 году в течение 1,5 месяцев исполнял обязанности гендиректора.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в первом полугодии 2025 года ПАО «Миллеровосельмаш» получило чистый убыток по РСБУ в размере почти 26,9 млн руб., что на 28,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В это же время выручка компании составила 136 млн руб., что на 12,7% больше, чем годом ранее.

По данным kartoteka.ru, ПАО «Миллеровосельмаш» было зарегистрировано в 1992 году в Миллерово. Компания занимается производством сельскохозяйственной техники. Уставной капитал предприятия составляет более 6 млн руб.

Наталья Белоштейн

