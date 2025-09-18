На Дону зарегистрировали четыре вида вирусных инфекций

В Ростовской области зарегистрированы четыре вида респираторных инфекций. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные патогены: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость пока не достигла эпидемических порогов. Рост числа случаев ОРВИ связывают с сезонным снижением температуры.

В ведомстве отмечают, что показатели заболеваемости находятся в пределах нормы, а активность выявленных вирусов типична для осенне-зимнего периода, в который иммунная система.

Наталья Белоштейн