На Дону зарегистрировали четыре вида вирусных инфекций

В Ростовской области зарегистрированы четыре вида респираторных инфекций. Среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные патогены: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заболеваемость пока не достигла эпидемических порогов. Рост числа случаев ОРВИ связывают с сезонным снижением температуры.

В ведомстве отмечают, что показатели заболеваемости находятся в пределах нормы, а активность выявленных вирусов типична для осенне-зимнего периода, в который иммунная система.

Наталья Белоштейн

