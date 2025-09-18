В Батайске сотрудника ИК подозревают в превышении должностных полномочий

В Батайске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, фигурантом стал начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК №15 по фамилии Азизов. По данным следствия, 12 сентября обвиняемый незаконно пронес на режимную территорию учреждения наркотики. За доставку запрещенных веществ фигурант намеревался получить от заключенных вознаграждение в 50 тыс. руб. Действия обвиняемого пресекли на контрольно-пропускном пункте колонии.

Сотрудника ФСИН задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды.

Константин Соловьев