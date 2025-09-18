Центр Ростова-на-Дону останется без воды на две ночи из-за ремонта подстанций

В центре Ростова-на-Дону отключат воду с 21:00 до 08:00 18 и 19 сентября. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты проведут ремонт на районных подстанциях, из-за чего будут обесточены прямые и резервные линии электроснабжения водопроводной насосной станции «Сеченова». Отключение воды затронет территорию в границах улицы Нансена — проспекта Нагибина — улицы Текучева — улицы Маркова — улицы Локомотивная.

Константин Соловьев