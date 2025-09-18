Автопарк Ростова-на-Дону пополнился десятью автобусами с кондиционерами

В Ростове-на-Дону частный перевозчик приобрел десять автобусов «Нефаз» 2025 г.в., которые 19 сентября выйдут на городские маршруты. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в Тelegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По словам чиновника, покупка транспорта приурочена к Дню города. Машины оснащены современным оборудованием: кондиционерами, встроенными камерами видеонаблюдения.

«Для удобства маломобильных горожан и пассажиров с колясками установлены откидные аппарели. И что немаловажно в темное время суток, есть автоинформаторы с распознаванием остановок»,— отметил господин Скрябин.

Валентина Любашенко