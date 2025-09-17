Главные новости за 17 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов
Замглавы приграничного белгородского села заподозрили в афере с выплатами.
Власти Воронежа отказались от салюта на День города.
За полгода жители Воронежской области потратили с банковских карт 1 трлн рублей.
Минобороны: диверсанты ВСУ пытались прорваться в Курскую область.
Власти Воронежской области могут ликвидировать санаторий «Белая горка».
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области; есть разрушения.
Росавиация временно закрыла единственный работающий аэропорт в Черноземье.
Скончался воронежский депутат Госдумы шести созывов Руслан Гостев.
Выплаты белгородским и курским специалистам могут вырасти до 2 млн руб.
Власти пытаются изъять земли тамбовского племзавода «Пригородный» для госнужд.