Власти пытаются изъять земли тамбовского племзавода «Пригородный» для госнужд

Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало иск в арбитражный суд Тамбовской области об изъятии у молочно-товарной фермы АО «Племенной завод “Пригородный”» земельных участков для государственных нужд. Об этом говорится в материалах дела.

Участки для изъятия располагаются по улице Советской и улице Запрудной в границах города Тамбова и Донского

сельсовета Тамбовского района. Заявление принято к производству, предварительное судебное заседание по делу назначено на 6 октября, на нем истец должен будет предоставить дополнительные доказательства в подтверждение исковых требований, а ответчик — отзыв на заявление.

По данным Rusprofile, АО «Племзавод “Пригородный”» зарегистрировано в 2019 году в Тамбовской области. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Уставный капитал — 941 млн руб. Гендиректор — Николай Медведев. Собственники не раскрываются, согласно последней актуальной информации, в 2022 году Федеральное агентство по управлению госимуществом перестало является владельцем компании. Выручка в 2024 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 49,3 млн руб.

В начале 2010-х стало известно о планах федерального правительства приватизировать племзавод. При этом тамбовские власти пытались добиться перевода «Пригородного» в областную собственность. В 2014 году возглавлявший регион Олег Бетин заявлял о намерении построить на базе завода с «устаревшими зданиями и оборудованием» молочный комплекс. В 2016-м пресс-служба обладминистрации сообщила, что в ходе встречи губернатора Александра Никитина с премьером Дмитрием Медведевым «был положительно решен вопрос» передачи завода региону, однако в 2017 году он был включен в план приватизации федерального имущества.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова