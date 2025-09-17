Скончался воронежский депутат Госдумы шести созывов Руслан Гостев
На 81 году жизни скончался бывший депутат Госдумы от Воронежской области, коммунист Руслан Гостев. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников в региональной власти и подтвердил депутат Воронежской областной думы от КПРФ, второй секретарь обкома Денис Рослик.
2013 год. Депутат Госдумы РФ Руслан Гостев (слева), депутат гордумы Воронежа Андрей Померанцев (в центре) и депутат воронежской облдумы Сергей Рудаков (второй справа) на митинге КПРФ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ближайшее время партия опубликует некролог, посвященный господину Гостеву. С соболезнованиями также выступят и другие политики. Точная причина и дата смерти парламентария пока остаются неизвестными.
Руслан Гостев представлял регион в нижней палате российского парламента. Был депутатом с 1993 года по 2016 год.
Последний раз Руслан Гостев участвовал в выборах в Госдуму РФ в 2016 году. Он проиграл единороссу Андрею Маркову и на этом постепенно завершил свою долгую и разнообразную политическую карьеру в парламенте.
Руслан Гостев родился 11 января 1945 года в городе Поти Грузинской СССР. Окончил школу уже в Кантемировской районе Воронежской области, окончил Воронежский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, профессор, академик. С 1969 по 1976 годы работал в структурах Комсомола в Воронеже. В 1976–1993 года преподавал в вузах Воронежа. В 1990–1991 годах — секретарь воронежского обкома КПСС. Коммунист был депутатом Госдумы РФ с первого по шестой созывы. В 1993—2008 годах — первый секретарь воронежского обкома КПРФ.
UPD: Некролог, посвященный господину Гостеву, опубликовал губенатор Воронежской области Александр Гусев: «После продолжительной болезни скончался Руслан Николаевич Гостев. Это была масштабная личность, деятельный, неравнодушный, скромный и порядочный человек. На протяжении жизни он ни разу не изменил своим идеалам и принципам, основанным на справедливости и заботе о благе страны. Воронежцы доверили ему представлять интересы своего региона в шести созывах Государственной думы. Начало его депутатской деятельности пришлось на непростые девяностые годы — годы возрождения российского парламентаризма и поиска национального пути. Руслан Николаевич никогда не давал пустых обещаний землякам, а смыслом его служения являлось укрепление государственности, поддержка полезных инициатив и реальная помощь людям.
Воронежская область и вся Россия потеряли исключительно достойного гражданина. Будем хранить память о нем». Губернатор от себя лично и от правительства области выразил глубокие соболезнования родным и близким Руслана Гостева, его друзьям и соратникам.