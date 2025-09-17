Скончался воронежский депутат Госдумы шести созывов Руслан Гостев

На 81 году жизни скончался бывший депутат Госдумы от Воронежской области, коммунист Руслан Гостев. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников в региональной власти и подтвердил депутат Воронежской областной думы от КПРФ, второй секретарь обкома Денис Рослик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2013 год. Депутат Госдумы РФ Руслан Гостев (слева), депутат гордумы Воронежа Андрей Померанцев (в центре) и депутат воронежской облдумы Сергей Рудаков (второй справа) на митинге КПРФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ближайшее время партия опубликует некролог, посвященный господину Гостеву. С соболезнованиями также выступят и другие политики. Точная причина и дата смерти парламентария пока остаются неизвестными.

Руслан Гостев представлял регион в нижней палате российского парламента. Был депутатом с 1993 года по 2016 год.

Последний раз Руслан Гостев участвовал в выборах в Госдуму РФ в 2016 году. Он проиграл единороссу Андрею Маркову и на этом постепенно завершил свою долгую и разнообразную политическую карьеру в парламенте.

Руслан Гостев родился 11 января 1945 года в городе Поти Грузинской СССР. Окончил школу уже в Кантемировской районе Воронежской области, окончил Воронежский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, профессор, академик. С 1969 по 1976 годы работал в структурах Комсомола в Воронеже. В 1976–1993 года преподавал в вузах Воронежа. В 1990–1991 годах — секретарь воронежского обкома КПСС. Коммунист был депутатом Госдумы РФ с первого по шестой созывы. В 1993—2008 годах — первый секретарь воронежского обкома КПРФ.

UPD: Некролог, посвященный господину Гостеву, опубликовал губенатор Воронежской области Александр Гусев: «После продолжительной болезни скончался Руслан Николаевич Гостев. Это была масштабная личность, деятельный, неравнодушный, скромный и порядочный человек. На протяжении жизни он ни разу не изменил своим идеалам и принципам, основанным на справедливости и заботе о благе страны. Воронежцы доверили ему представлять интересы своего региона в шести созывах Государственной думы. Начало его депутатской деятельности пришлось на непростые девяностые годы — годы возрождения российского парламентаризма и поиска национального пути. Руслан Николаевич никогда не давал пустых обещаний землякам, а смыслом его служения являлось укрепление государственности, поддержка полезных инициатив и реальная помощь людям.

Воронежская область и вся Россия потеряли исключительно достойного гражданина. Будем хранить память о нем». Губернатор от себя лично и от правительства области выразил глубокие соболезнования родным и близким Руслана Гостева, его друзьям и соратникам.

