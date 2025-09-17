Замглавы приграничного белгородского села заподозрили в афере с выплатами

Силовики задержали замглавы приграничного села в Белгородской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном УФСБ. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Константине Анпилове, работающем в администрации села Головчино Грайворонского округа.

Расследованием уголовного дела занимается региональное управление СКР. Чиновник курировал оценку поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей и оформление документов для начисления компенсаций. По версии следствия, после получения владельцем одной из машин выплаты фигурант якобы потребовал от него вознаграждение за свое участие в решении вопроса. По данным белгородской прокуратуры, речь идет о 25 тыс. руб. за ускорение начисления компенсации за повреждение Honda Civic. В полномочия замглавы это не входило, поэтому его действия квалифицировали как мошенничество.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что главы муниципалитетов должны усилить контроль за восстановлением жилья и транспорта. «Мы благодарны правоохранительным органам, что они помогают нам пресечь противоправные действия со стороны должностных лиц, которые вместо того, чтобы помогать людям, пытаются на этом обогатиться»,— добавил глава региона.

В середине августа Вячеслав Гладков сообщал о задержании главы Головчино по делу о завышении оценки стоимости поврежденных в ходе атак ВСУ автомобилей при оформлении компенсаций. На тот момент сельской администрацией руководил господин Анпилов.

Алина Морозова