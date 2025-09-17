Росавиация временно закрыла единственный работающий аэропорт в Черноземье

Приостановлена работа аэропорта в Тамбове. Ограничены прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. В последний раз аэропорт закрывали ночью 9 сентября с 1:01 до 6:37.

После начала спецоперации в Черноземье были закрыты все аэропорты, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. По итогам 2024 года аэропорт «Тамбов» обслужил около 39 тыс. пассажиров, что почти на четверть больше, чем за 2023-й. На прошлой неделе стало известно, что работы по модернизации вспомогательных аэродромных покрытий воздушной гавани могут быть включены в план на 2026–2030 годы.

Подробнее о ситуации в неработающих аэропортах макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова