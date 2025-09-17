Выплаты белгородским и курскам специалистам могут вырасти до 2 млн руб

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о повышении с 2027 года единовременных выплат участникам земских программ до 2 млн руб. для специалистов, работающих в приграничных территориях Белгородской, Курской и Брянской областей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства 23 июля.

Документ предписывает внести изменения в программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Повышение размера компенсационных выплат направлено на привлечение квалифицированных кадров в приграничные регионы, испытывающие повышенные нагрузки. Доклад о реализации поручения должен быть представлен до 15 октября текущего года.

В мае Владимир Путин согласился, что жителям приграничья региона необходимо продолжить выплачивать 65 тыс. руб. в месяц до момента, пока граждане не смогут вернуться в свои дома.

Ульяна Ларионова