Власти Воронежской области могут ликвидировать санаторий «Белая горка»

В Богучарском районе Воронежской области могут ликвидировать АУ «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов "Белая горка"». Проект соответствующего постановления с подписью губернатора Александра Гусева опубликован на сайте облправительства.

Согласно пояснительной записке, решение о ликвидации может быть принято «в связи с низким качеством оздоровительных услуг в санатории». Работа лечебного учреждения затруднена из-за критического материально-технического состояния жилых корпусов, водолечебницы и пищеблока, а также необходимости проведения капитального ремонта. В частности, в здании отсутствует доступная среда для маломобильных граждан, что создает угрозу жизни и здоровью постояльцев. Кроме того, представителю лечебного учреждения из-за несоблюдения норм СанПиН и требований пожарной безопасности выданы предписания контрольно-надзорных органов и регионального управления Роспотребнадзора.

В январе 2025 года на региональном инвестиционном портале появилось предложение о реконструкции «Белой горки». Потенциальные вложения в проект оценены в 1,7 млрд руб. Срок окупаемости — десять лет и пять месяцев. Согласно инвестиционному предложению, на месте действующего санатория предлагалось возвести новый оздоровительный комплекс на 200 мест, открыть 20 минеральных и пять гидромассажных ванн, грязелечебницу, бассейн, спортзал и бювет для приема минеральной воды. Общая площадь санатория составила бы 11,7 тыс. кв. м. О том, что на проект заявился инвестор, не сообщается.

