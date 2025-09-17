За полгода жители Воронежской области потратили с банковских карт 1 трлн рублей

За первые шесть месяцев 2025 года жители Воронежской области совершили 591 млн транзакций по банковским картам на общую сумму 1 трлн руб. К 1 июля в регионе выпустили более 7 млн таких платежных инструментов. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Безналичные операции составили 98% от совокупного объема расчетов. Из них 88% пришлось на оплату товаров и услуг, более 9% — на переводы с карты на карту и 0,1% — на государственные платежи.

В то же время объем операций по снятию наличных в банкоматах и терминалах за первое полугодие сократился на 9,5%, и их доля в общем количестве транзакций с использованием банковских карт не превысила 2%.

На начало июля банковская инфраструктура Воронежской области насчитывала более 1,8 тыс. банкоматов и 60 тыс. платежных терминалов. Услуга получения наличных в точках продаж («наличные на кассе») была доступна в 683 объектах торговли.

Жители Липецкой области за первые полгода 2025 года совершили с помощью банковских карт 274,5 млн транзакций на сумму более 464 млрд руб.

Кабира Гасанова