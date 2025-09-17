Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Воронежа отказались от салюта на День города

В Воронеже на День города, который будет отмечаться 20 сентября, отменили праздничный салют. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.

Салют в Воронеже, вид с площадки у Чернавского моста

Салют в Воронеже, вид с площадки у Чернавского моста

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Салют в Воронеже, вид с площадки у Чернавского моста

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

С чем связано решение об отмене праздничного салюта, власти не рассказали. Из информации на портале госзакупок следует, что 15 сентября воронежский Дворец культуры заключил контракт на оказание услуг по организации фейерверка с московским ООО «Пиро-Юнион». Компания снизила начальную цену соглашения с 5 млн руб. до 3,55 млн руб. Согласно документации, запуск салюта должен был происходить с дамбы Чернавского моста и косы около него. Общее количество выстрелов — не менее 4,6 тыс. шт. Компания также обязалась выполнить установленную соглашением продолжительность салюта — как минимум 12 минут.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Пиро-Юнион» зарегистрировано 30 января 2020 года в городе Хотьково Московской области для деятельности по организации отдыха и развлечений. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Дмитрий Держицкий, ему же принадлежат 50% общества. Остальные 50% у Сергея Лобанова. Компания завершила прошлый год с выручкой 8,9 млн руб. и убытком 2,7 млн руб.

Сведений о расторжении контракта пока нет, но господин Петрин отметил, что уже дал соответствующее поручение. Решение мэр Воронежа согласовал с губернатором Александром Гусевым и силовым блоком региона. Средства, затраченные на исполнение соглашения, полностью вернутся в городской бюджет.

Также для празднования 439-летия Воронежа Дворец культуры заключил контракт за 5 млн руб. на монтаж, демонтаж и оформление сценических площадок мероприятий с местным индивидуальным предпринимателем Владимиром Филоненко. Охранные услуги во время проведения Дня города окажет местное же ООО «Волк-Безопасность» Михаила Гамбурга за 4,2 млн руб. Организация в этом году уже отвечала за безопасность на международном фестивале садов и цветов «Город-сад», проходившем в Воронеже 6 и 7 сентября. Флаги для различных декоративных конструкций в облцентре за 1,2 млн руб. подготовит московский предприниматель Игорь Ивлютин.

Развлекательные мероприятия в честь Дня города проведут с 10:00 до 18:00 на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной.

Торжественная церемония празднования дня города в Воронеже началась с выноса флагов страны, региона и областного центра

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По традиции, памятные знаки были вручены новым почетным гражданам Воронежа. В этом году ими стали аместитель начальника Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина генерал-лейтенант Александр Нагалин, замначальника отдела по связям с общественностью управления финансово-бюджетными отношениями Воронежской области герой России Юрий Анохин и главный врач областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.
На фото на переднем плане: спикер гордумы Владимир Ходырев (слева), Юрий Анохин и врио губернатора Сергей Трухачев

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за соображений безопасности решено было отказаться от масштабных массовых мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главным девизом праздника власти назвали «Крепка семья — крепка держава», а церемонию приурочили к Году семьи

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Основные активности были спортивные

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Показательные выступления подготовили многие организации.
На фото: тренировка гимнасток

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Свои умения показали тхэквондисты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Юные спортсмены также завлекали горожан в настольный теннис

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Не упустили возможность покататься по центру города лыжники

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Также на дне города прошли соревнования по силовому экстриму.
На фото: дисциплина «кантование шин»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На эти соревнованиях выявляли сильнейшего и в переносе штанги

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для взрослых был также организован игрушечный тир

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для детей создали игровую зону

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Спортивный активности разбавил Воронежский театр кукол, показавший уличный спектакль «Дюймовочка»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Кабира Гасанова