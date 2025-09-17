Группировка войск «Север» предотвратила прорыв украинских боевиков к российской границе в районе поселка городского типа Теткино Курской области. Воздушная разведка своевременно выявила приближение диверсантов, огневой взвод ликвидировал их, использовав преимущество в знании местности. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

Бойцы 352-го мотострелкового полка обнаружили и уничтожили группу диверсантов с помощью гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

В Минобороны отметили, что ВСУ продолжают предпринимать попытки подобраться к российской территории. Однако воздушная разведка фиксирует любое передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона оперативно передает координаты целей расчетам.

Ульяна Ларионова