ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области; есть разрушения

В здании правительства Белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ повреждены кровля и остекление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на здание правительства Белгородской области 17 сентября

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о других последствиях уточняется.

В последний месяц удары ВСУ по Белгородской области усилились. В частности, ряд из них пришелся на здание облправительства. На прошлой неделе в результате взрыва одного из выпущенных дронов пострадали фасад и окна здания региональных властей. Кроме того, из-за детонации БПЛА была ранена 16-летняя девушка. В середине августа из-за ударов БПЛА по центру Белгорода был поврежден кабинет губернатора, а также первый и последний этажи строения.

Кабира Гасанова