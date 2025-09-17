ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области; есть разрушения
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали здание администрации Белгородской области
В здании правительства Белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ повреждены кровля и остекление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Последствия атаки БПЛА на здание правительства Белгородской области 17 сентября
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о других последствиях уточняется.
В последний месяц удары ВСУ по Белгородской области усилились. В частности, ряд из них пришелся на здание облправительства. На прошлой неделе в результате взрыва одного из выпущенных дронов пострадали фасад и окна здания региональных властей. Кроме того, из-за детонации БПЛА была ранена 16-летняя девушка. В середине августа из-за ударов БПЛА по центру Белгорода был поврежден кабинет губернатора, а также первый и последний этажи строения.