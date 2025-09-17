Экстренное оповещение: в районе Сочи возможны смерчи над морем

Управление гражданской обороны и защиты населения объявило экстренное предупреждение для жителей и гостей Сочи и федеральной территории Сириус. Речевое оповещение о непогоде прозвучит через сирено-речевые установки в 18:00, 19:00 и 20:00, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По данным ведомства, 17, 18 и 19 сентября на участке Магри — Веселое существует угроза формирования смерчей над морем. 18 и 19 сентября прогнозируются интенсивные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды. В горной местности существует риск схода селевых потоков.

Власти призывают население сохранять бдительность и ограничить нахождение на открытом воздухе, особенно в горной и прибрежной зонах. Автомобили рекомендуется убрать из низменных участков и от деревьев.

При необходимости следует обращаться в экстренные службы по телефонам 112 или 101.

Мария Удовик