«Роза Хутор» представил опыт использования искусственного интеллекта в туризме на международной выставке ОТДЫХ Leisure 2025

Директор департамента маркетинга курорта «Роза Хутор» Николай Комолов провел сессию «Погружение в атмосферу: синтез Big Data и ИИ».

Фото: пресс-служба Розы Хутор

11 сентября на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025 состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в туризме. Организатором выступило Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ в партнерстве с горным курортом «Роза Хутор».

Эксперты представили рабочие кейсы по внедрению ИИ в туристический бизнес, поделились опытом, а также сделали прогнозы на будущее.

Директор департамента маркетинга курорта «Роза Хутор» Николай Комолов, который модерировал кейс-сессию, рассказал, как технологии ИИ используются на самом посещаемом горном курорте России. Пропускная способность «Роза Хутор» составляет 18 тысяч человек в день, поэтому ИИ становится незаменим в обработке таких потоков информации. Технологии ИИ позволяют увеличить скорость получения данных, изучить портреты потребителей, а самое главное — их паттерны потребления, создать единую систему коммуникации, которая использует удобные для потребителя каналы. Все это позволяет не просто улучшить клиентский опыт, но и сократить рабочее время на поиск и сбор отчетов на 30%.

ИИ-оператор колл-центра обрабатывает до 90% входящих обращений, включая не только автоматизированные ответы, но и решение нестандартных ситуаций. При этом принципиально новая технология коммуникации позволяет создавать автоматически-генерируемые персонализированные видеоролики с личным видеообращением к клиентам. Такая массовая персонализация повышает знание гостей о сервисах и ведет к росту продаж дополнительных услуг курорта.

Николай Абрамов, CEO Yeti Coach, рассказал об особенностях применения моделей ИИ для трекинга движений в спорте. Система Yeti Coach была запущена на трассе «Нагано» курорта «Роза хутор» в декабре 2023 года. Фактически она заменила гостям персонального тренера, обеспечив мгновенную обратную связь и доступность профессионального анализа для каждого. Умная камера находит лыжника и строит его двухмерный «скелет». Система преобразует плоскую картинку в трехмерную модель и анализирует движения в объеме. ИИ, обученный на эталонных проездах, анализирует ошибки, и пользователь получает подробный отчет с рекомендациями по улучшению техники, часто с видеопримерами. Таким образом, обычный спуск превращается в увлекательное интерактивное приключение. 40% пользователей прошли повторные спуски, а 4% — перешли на сайт горнолыжной школы для записи на занятия.

Виталий Кудряшов, технический директор ООО «Эй Ай Консалтинг», рассказал, как ИИ помогает решать самые актуальные проблемы туристического бизнеса: уход клиентов из-за длительного ожидания ответа; перегруженность операторов рутинными вопросами; ошибки из-за человеческого фактора — срыв сроков, потеря заявок; высокие затраты - постоянный найм, ротация, обучение и подбор сотрудников. Умный продавец туров объединяет ИИ-агента, мессенджеры и CRM. Результат: практически мгновенный ответ на запрос клиента, сокращение расходов на персонал — вместо четырех менеджеров требуется один, рост кросс-продаж за счет автоматических рекомендаций, полная прозрачность.

Михаил Шахмурадян, основатель компании AiMono, сделал акцент на использовании искусственного интеллекта в медицинском туризме. К сожалению, как и в обычной поликлинике, в медицинском туризме основное время врача уходит не на общение с пациентом, а на оформление многочисленных документов, заполнение всевозможных форм и так далее. Разработки компании AiMono позволяют сократить время рутинной работы врачей с бумагами, а освободившееся направить на непосредственное решение проблем пациентов.

Сегодня искусственный интеллект применяется практически во всех сферах жизни, турбизнес также активно внедряет технологии ИИ в работу, что помогает экономить время и деньги, выводит общение с клиентами на новый уровень. Нейросети автоматизируют и оптимизируют многие процессы, но сможет ли ИИ полностью заменить человека? Здесь эксперты сошлись в едином мнении: в будущем у ИИ пока нет альтернативы в сборе и анализе данных, в систематизации больших объемов информации, в скорости и точности ее обработки. Однако на полную замену человека искусственным интеллектом рассчитывать не стоит.

