Главные новости за 8-14 сентября. Ростов-на-Дону и область

По данным на 18:00 14 сентября явка на выборах губернатора Ростовской области составила 56,42%. Это рекордный показатель для выборов главы региона.

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему заместителю министра энергетики Станиславу Светлицкому и экс-мэру Ростова-на-Дону Михаилу Чернышеву. Их обвинили в незаконном получении контроля над «Ростовводоканалом» стоимостью свыше 4,6 млрд руб.

Власти Ростова отказались от проведения массовых мероприятий в честь Дня города из соображений безопасности жителей и гостей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей РФ дать согласие на возбуждение нового уголовного дела в отношении судьи, председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина. Вопрос внесен в повестку заседания коллегии, назначенного на 15 сентября.

В Ростове-на-Дону стоимость поездок на такси в 2026 году увеличится на 20%. Поэтапное повышение цен связано с тем, что перевозчики работают по заниженным тарифам.

По итогам августа 2025 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX).

В районе Северного мола Таганрога планируют построить универсальный портовый перегрузочный комплекс. Стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд руб. Начало строительства намечено на 2026 год.

За два года, закрытый для полетов международный аэропорт «Платов» получил 5,38 млрд руб. поддержки из федерального бюджета. Федеральные субсидии перечислялись с 2022 по 2024 год, в том числе для сохранения штатной численности персонала. Еще один транш воздушная гавань получит в этом году.