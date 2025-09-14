Явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 56%

По данным на 18:00 14 сентября явка на выборах губернатора Ростовской области составила 56,42%. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Всего проголосовали более 1,76 млн человек. Явка стала рекордной для выборов главы Ростовской области.

«Чем больше граждан участвуют в выборах, тем легитимнее избранная власть. Эта кампания показала, что жители области готовы своим голосом влиять на будущее региона»,— прокомментировал глава облизбиркома Андрей Буров, его слова приводятся в сообщении.

Выборы в Ростовской области начались 12 сентября. Воскресенье, 14 сентября, — последний день голосования, участки будут открыты до 20:00.

Кроме губернатора региона жители Ростовской области выбирают депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу №13 и голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований.

Мария Иванова