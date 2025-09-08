Генпрокуратура требует вернуть государству акции «Ростовводоканала»

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему заместителю министра энергетики Станиславу Светлицкому и экс-мэру Ростова-на-Дону Михаилу Чернышеву. Их обвинили в незаконном получении контроля над «Ростовводоканалом» стоимостью свыше 4,6 млрд руб Об этом сообщает «Ъ».

По данным ведомства, Светлицкий использовал служебное положение в Ростехнадзоре для получения информации о водогенерирующих компаниях и их доходах. В 2004-2006 годах он выбрал крупнейшее водообеспечивающее предприятие Южного федерального округа для захвата.

Чернышев, возглавлявший Ростов-на-Дону с 1993 по 2014 год, в июле 2005 года преобразовал муниципальное предприятие в акционерное общество. Все 100% акций нового ОАО «Водоканал» принадлежали городу. Несмотря на законодательный запрет приватизации коммунальной инфраструктуры, Чернышев добился единогласной поддержки проекта в подконтрольной ему городской думе.

Став замминистра энергетики в ноябре 2008 года, Светлицкий инициировал реорганизацию предприятия путем присоединения к нему ОАО «Вода Ростова». В результате образовалось АО «Водоканал» с уставным капиталом 1,55 млрд руб. Контрольный пакет в 74,8% получило АО «Евразийский», связанное со Светлицким, а городу досталось 25,1%.

Генпрокуратура указывает, что при сделке чиновники проигнорировали невыполнение «Евразийским» обязательств по внесению в уставный фонд более 1 млрд руб. и не учли кредиторскую задолженность свыше 2,3 млрд руб. В 2014 году компания получила название АО «Ростовводоканал».

Согласно обвинению, Светлицкий не вкладывал средства в развитие предприятия, используя его для личного обогащения. При годовой выручке 1,5 млрд руб. компания получила из бюджетов всех уровней 22,4 млрд руб. в 2006-2025 годах на реконструкцию, компенсацию убытков и строительство водопровода. Федеральные средства не использовались по назначению, программы модернизации не выполнялись.

Надзорное ведомство требует арестовать активы Светлицкого и Чернышева, включая АО «Евразийский», а акции «Ростовводоканала» вернуть государству.

Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы.

Мария Хоперская