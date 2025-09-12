В Ростове ожидается рост цен на такси на 20% в 2026 году

В Ростове-на-Дону стоимость поездок на такси в 2026 году увеличится на 20%. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на заместителя директора компании «Такси 2306306» Елену Четверкину.

По словам эксперта, в 2025 году тарифы выросли в среднем на 12%, что оказалось меньше первоначальных прогнозов перевозчиков.

«В этом году было удорожание проезда в такси в среднем на 12%, хотя мы думали, что будет на 30%. В следующем году ожидается увеличение стоимости проезда в среднем на 20%. Поэтапное повышение цен связано с тем, что перевозчики работают по заниженным тарифам. За последние пять-семь лет стоимость поездок выросла примерно на 80%, в то время как цены на автомобили и запчасти увеличились в 3,5-4 раза»,— отметила госпожа Четверкина.

Эксперт подчеркнула, что все перевозчики эксплуатируют старые машины, поскольку продажа автомобилей после использования в такси невыгодна из-за низкой остаточной стоимости. Говорить об обновлении автопарка пока преждевременно, поскольку ценовая политика еще формируется.

Валентина Любашенко